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الأهلى يواجه الزمالك فى ختام حسم لقب مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار ختام جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بين كل من سموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأوليمبى والأهلى مع الزمالك.

 

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا على سبورتنج  بنتيجة 32/22، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية، ليتوج بالقب.

 

ونجح فريق الأهلى بعد فوزه باللقاء فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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