شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصطدم بأسوان بحثاً عن العودة لسكة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق إنبى، فى التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، بفريق أسوان على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث خسر إنبى أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خسر أسوان أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ويسعى تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات مرة أخرى بعد السقوط المفاجئ أمام الدراويش، بعد فترة من التوهج بالفوز على الزمالك ثم الفوز على البنك الأهلى وبعدها الفوز على حرس الحدود وأخيرا الفوز على المقاولون العرب قبل السقوط فى الجولة الماضية.

وطالب تامر مصطفى من اللاعبين بضرورة نسيان المباراة الماضية وبذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز التاسع له هذا الموسم وخطف الثلاث نقاط، والتقدم أكثر فى جدول الترتيب والاقتراب من فرق المقدمة.

ويحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

فى المقابل، يستهدف أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان الانتصار الثامن فى الدورى هذا الموسم، حيث حقق الفريق الجنوبى 7 انتصارات و7 تعادلات و8 خسائر مع أيمن الرمادى منذ توليه المهمة، وتحديدا منذ الجولة الرابعة بالدورى بعدما كان الفريق خسر أول 3 جولات مع المدرب السابق ربيع ياسين.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أسوان كالتالي: "عمرو حسام في حراسة المرمى،الدفاع: أحمد فتحي «كاستلو»، أحمد خالد، محمد المرسي، علي فتحي،خط الوسط: إسلام صلاح، محمد مصطفى ميدو، عماد فتحي،الهجوم: محمد حمدي زكي، ليوناردو كامون، رافائيل أياجوا".

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 31 هدفا.