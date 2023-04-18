شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لإنهاء إجراءات السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء إجراءات السفر إلى المغرب استعدادا لخوض مباراة الفريق الأحمر أمام الرجاء المغربي، المحدد لها السبت المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، من خلال إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالسفر من تأشيرات السفر وإنهاء ترتيبات الرحلة التى ستكون على متن طائرة خاصة، حيث يسعى مسئولو النادي لإنهاء كل الأمور المتعلقة برحلة بعثة الأهلي إلى المغرب.

وحدد مسئولو النادي الأهلي 25 أبريل الجاري موعدا للسفر إلى المغرب وملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد 72 ساعة من موقعة مباراة الذهاب في القاهرة مساء الجمعة القادم 22 أبريل، وقبل 72 ساعة أيضا من مباراة الإياب من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.

كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في المغرب بالتنسيق مع سفارة مصر في المغرب لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي المغربية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.