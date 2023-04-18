شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحدى الغيابات أمام الداخلية فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق بيراميدز فوزا كبير على أسوان بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع سيراميكا سلبيا فى نفس الجولة.

ويعانى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، من غيابات مؤثرة في كل مباراة وإصابات شديدة في مختلف الخطوط ولكنه يثق بشدة في كل لاعبيه وقدرتهم على تقديم أفضل شيءٍ، مشيدا بأحمد فتحي الذي قدم مباراة مهمة للغاية وكان أحد أفضل اللاعبين في مركز مختلف تماما في ظل غياب خط الدفاع بالكامل بسبب الإصابة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 43 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، نجح لاعبو بيراميدز فى تسجيل 33 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

وفى المقابل، يسعى علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الداخلية، لتحقيق المفاجأة واستغلال غيابات بيراميدز فى خطف النقاط الثلاثة والفوز من أجل الابتعاد خطوة مهمة عن مراكز الهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية واستغلال الفرص التى تتيح له أمام مرمى الفريق السماوى.

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة من 24 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، سجل لاعبو الداخلية 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.