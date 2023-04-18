الأهلى يستعيد جهود حمدى فتحى أمام الرجاء المغربى فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود حمدى فتحى لاعب خط وسط المارد الأحمر فى مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب حمدى فتحى عن الأهلى فى مباراة سموحة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للدورى بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فاركو.

ويناقش السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى مع مساعديه برنامج التحضير لمباراته المقبلة أمام الرجاء المغربى المحدد لها السبت المقبل، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمعهما باستاد القاهرة، من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات الفريق المغربي للوقوف على طريقة لعبه وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ويرغب كولر فى دراسة الرجاء المغربى بشكل جيد، معتمدا على الفيديوهات التي تم تجهيزها من قبل ياسين الميكارى محلل الأداء، بخلاف المعلومات التي جمعها الجهاز المعاون عن فريق الرجاء من خلال متابعته في المباريات السابقة، وأهمها مباراته ضد غريمه الوداد المغربي في قمة الكرة المغربية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 ، وأعلن الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربي.