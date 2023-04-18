شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى أولى مباريات بلاى أوف دورى الطائرة للسيدات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الثلاثاء، مباراتان ضمن منافسات أولى مباريات الدور النهائى من البلاى أوف لدورى سيدات الكرة الطائرة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدورى للموسم الرياضى 2022 / 2023.

ومن المقرر أن يواجه النادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، فى مباراة تحديد بطل الدورى، على صالة 6 أكتوبر الدولية للألعاب الرياضية.

بينما يواجه فريق وادى دجلة نظيره سبورتنج فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري.

ويلتقى كل فريقين فى مباراتين حيث تقام المباراة الأولى اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجاري، بينما ستقام المباراة الثانية غدًا الأربعاء الموافق 19 أبريل.

وحال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري.

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.