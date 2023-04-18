المقاولون يصرف مكافآت إجادة للاعبيه بعد التعادل مع الزمالك

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك.

وتعادل المقاولون العرب أمام الزمالك بهدفين لكل فريق فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 26 للدورى، وأحرز هدفى المقاولون جون أوكلى فى الدقيقة 26 وفادى فريد فى الدقيقة 91 ليرفع المقاولون رصيده إلى 36 نقطة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى أن فريقه قدم مباراة كبيرة وتحلى اللاعبين بالروح والإصرار حتى اللحظات الأخيرة، ليدرك التعادل فى الوقت القاتل، مشيرا إلى أن المقاولون بقيادة المدير الفنى الكبير شوقى غريب كان يسعى لتحقيق الفوز، لكن التعادل فى نهاية المباراة نتيجة مرضية.

وأوضح فتحى أن تدخلات شوقى غريب كانت مثمرة وأن فريقه كان أفضل فى بعض فترات المباراة وظهر ندا قويا لفريق الزمالك المحترم.