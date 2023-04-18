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المقاولون يصرف مكافآت إجادة للاعبيه بعد التعادل مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك. 

 

وتعادل المقاولون العرب أمام الزمالك بهدفين لكل فريق فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 26 للدورى، وأحرز هدفى المقاولون جون أوكلى فى الدقيقة 26 وفادى فريد فى الدقيقة 91 ليرفع المقاولون رصيده إلى 36 نقطة. 

 

وأكد المهندس محمد عادل فتحى أن فريقه قدم مباراة كبيرة وتحلى اللاعبين بالروح والإصرار حتى اللحظات الأخيرة، ليدرك التعادل فى الوقت القاتل، مشيرا إلى أن المقاولون بقيادة المدير الفنى الكبير شوقى غريب كان يسعى لتحقيق الفوز، لكن التعادل فى نهاية المباراة نتيجة مرضية. 

 

وأوضح فتحى أن تدخلات شوقى غريب كانت مثمرة وأن فريقه كان أفضل فى بعض فترات المباراة وظهر ندا قويا لفريق الزمالك المحترم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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