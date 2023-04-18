شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. الأهلى يسقط الرجاء المغربى بثلاثية ويتوج بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

شهد استاد القاهرة الدولى تتويج النادى الأهلى بلقب البطولة العربية للأندية أبطال الدورى فى نسختها رقم 12 والتى أقيمت 1996، بعد الفوز على الرجاء المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى 15 سبتمبر 1996.

استضاف النادى الأهلى البطولة العربية بمشاركة 7 فرق، هى الأهلى المصرى، والرجاء البيضاوى المغربى، الهلال السعودى، الهلال السودانى، واتحاد بليدة الجزائرى، شباب خدمات رفح الفلسطينى، الوحدات الأردنى.

وفى المباراة النهائية واجه الأهلى الرجاء المغربى على استاد القاهرة الدولى، حيث تقدم الأهلى عن طريق مجدى طلبة من ضربة ركنية فى الدقيقة الثالثة خدعت حارس الرجاء، وتعادل نذير صلاح الدين "هداف البطولة" فى الدقيقة 19، وفى الشوط الثانى أعاد هادى خشبة التقدم مجددا للأهلى فى الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يؤكد وليد صلاح الدين الفوز بهدف عالمى فى الدقيقة الأخيرة.

قاد الأهلى في هذه المباراة فنياً ، الألمانى راينر هولمان فى النهائى وجاء التشكيل كالتالي: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، محمود أبو الدهب، محمد يوسف، مشير حنفى، أحمد نخلة (ياسر ريان)، هشام حنفى، هادى خشبة، مجدى طلبة (أسامة عرابى)، رضا عبد العال (وليد صلاح الدين)، أحمد عبد المنعم كشرى.