جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تشهد إقامة مباراتين في غاية القوة والأهمية، حيث يستقبل تشيلسي ضيفه ريال مدريد ويلتقي نابولي مع ميلان في قمة إيطالية خاصة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد ريال مدريد ..

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1

HD Premium بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ميلان ضد نابولي ..

وفي قمة إيطالية خاصة يستعد فريق نابولي لخوض مباراة حاسمة ومصيرية أمام مواطنة أي سي ميلان عندما يستقبله على ملعب دييغو ارماندو مارادونا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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