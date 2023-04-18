اليوم| إنبي يستقبل أسوان .. وبيراميدز ضد الدخلية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 إقامة مواجهتين في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز نرصدها لكم بتفاصيلها في السطور التالية.

إنبي ضد أسوان ..

يستعد فريق إنبي لاستقبال ضيفه فريق أسوان في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد بترو سبورت لحساب الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

يدخل فريق إنبي المباراة محتلًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة حصدها من 8 انتصارات و5 تعادلات بينما خسر 12 لقاء، بفارق نقطة وحيدة عن أسوان الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت

القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.

بيراميدز ضد الداخلية ..

ويستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة مهمة بشعار لا بديل عن الفوز أمام الداخلية في التاسعة والربع مساءً، على ملعب استاد الدفاع الجوي لحساب الجولة 26 من الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الأهلي المتصدر و5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما يحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

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