موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم والقناة الناقلة بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي الإنجليزي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتستكمل اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تشهد إقامة مباراتين في غاية القوة والأهمية، حيث يستقبل تشيلسي ضيفه ريال مدريد ويلتقي نابولي مع ميلان في قمة إيطالية خاصة.

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ويدخل فريق ريال مدريد مواجهة اليوم منتشيًا بالفوز الذي حققه على تشيلسي في الذهاب بثنائية دون رد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إسبانيا، حيث يأمل الملكي حسم بطاقة التأهل رسميًا.

وعلى الجانب الأخر يتسلح فريق تشيلسي بعاملي الأرض والجمهور

من أجل قلب الطاولة على الميرنجي واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يحتاج للفوز بثلاثية نظيفة على أقل تقدير للتأهل.

موعد مباراة الريال وتشيلسي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة تشيلسي ضد ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

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