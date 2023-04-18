الليلة.. الهلال والنصر في قمة نارية بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) من أجل متابعة مباراة ديربي الرياض المرتقبة والتي ستجمع بين الهلال والنصر مساء اليوم في دوري روشن السعودي.

يدخل فريق الهلال مواجهة اليوم تحت قيادة المدير الفني رامون دياز رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يأمل الزعيم إنهاء الدوري في مركز أفضل بعد ضياع فرصة المنافسة على اللقب.

اقرأ أيضًا:

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

ويحتل فريق الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 7 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 4 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر سيخوض فريق النصر المباراة تحت قيادة مدير فني مؤقت بعد إقالة المدرب رودي جارسيا، حيث يضع

العالمي عينه على النقاط الثلاثة للحفاظ على أماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويدخل فريق النصر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشت برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، حصدها من 16 فوز و5 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في مباراتين فقط.

موعد مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة

المباراة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين مشاري القرني وعبدلله الغامدي.

للمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة