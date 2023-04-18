تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تشيلسي .. بنزيما في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيل ريال مدريد الذي سيدفع به في مواجهة اليوم ضد تشيلسي والتي ستجمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ريال مدريد مواجهة اليوم منتشيًا بالفوز الذي حققه على تشيلسي في الذهاب بثنائية دون رد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إسبانيا، حيث يأمل الملكي حسم بطاقة التأهل رسميًا.

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ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، كامافينجا.

الوسط: تشوامينى، كروس، مودريتش.

الهجوم: فالفيردى، بنزيما، رودريجو.

موعد مباراة الريال وتشيلسي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة تشيلسي ضد ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

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