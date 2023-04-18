الإنتاج الحربي يضم فؤاد مهدي جوكر طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي الانتاج الحربي، لتعزيز صفوفه فى المرحلة المقبلة خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2023، حيث اقترب النادي من ضم موهبة جديدة من الدوري المصري، وهو لاعب الوسط فؤاد مهدي، الشهير بـ "ممبوو" .

وتأتي الصفقة المنتظرة، مع "جوكر" طلائع الجيش الحالي والنصر القاهري السابق ، لتدعيم خط الوسط، والوسط الهجومي للإنتاج الحربي، وذلك قبل إنطلاق بداية الموسم الرياضي الجديد.

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ويأمل نادي الانتاج الحربي، في التوقيع مع عدة صفقات قوية ولاعبيين مميزين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق.

ويتميز اللاعب فؤاد مهدي، صاحب الـ 22 عاماً، بالسرعه والمهارة والمراوغه، وهو ما أهله ليكون على رادار الأندية، الراغبة في تدعيم صفوفها في فترة ميركاتو صيف 2023.

ويلعب فؤاد مهدي "ممبوو"، في مركز الاساسي "هاف لفت"، كما انه يجيد أيضاً في مراكز، هاف رايت أو صانع العاب أو لاعب صندوق.

واستطاع "ممبوو"، ان يأخذ فرصة ممتازة، بتصعيده من فريق الناشئين، إلى

الفريق الاول لنادى طلائع الجيش، خلال الموسم الكروي لعام 2022.

وسرعان ما لفت الانظار ليتم ضمه إلى صفوف نادي النصر القاهري، على سبيل الاعارة لمدة عام كامل، في موسم ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وذلك قبل ان يعود إلى تشكيلة الطلائع مجدداً.

يذكر ان اللاعب فؤاد احمد مهدى، ابن مركز شبراخيت التابع لمحافظه البحيرة، من مواليد عام 2000، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، الأمر الذي يعول عليه الأجهزة الفنية الذي لعب تحت قيادتها.

ولعب "مهدي" ضمن كتيبة ناشئين طلائع الجيش، منذ عمر صغير، وتحديداً فريق تحت سن الثماني سنوات، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول عام ٢٠٢٠.

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