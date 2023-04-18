الكاراتيه التقليدي يكرم الفائزين بالمراكز الأولي في تصفيات دوري منطقة البحيرة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي أول أمس، تصفيات دوري محافظه البحيرة، والذي أقيم بنادي غرب البحيرة تحت رعايه المستشار رامي المكاوي رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصري والافريقي و عضو مجلس اداره الاتحاد الدو لي.

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وشهد اليوم الأخير تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليلدي وبحضور اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي و علي صبحي المدير المالي للاتحاد.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر لـ سنسي عوض المهدي مسؤل الكاراتيه التقليدي في محافظة البحيرة وسنسي محمود العوضي على المجهود الكبير وحسن التنظيم في تلك التصفيات كما قدم مجلس الإارة الشكر لرئيس نادي چنا كليس الرياضي على حسن الاستضافة.

وفاز بالمراكز الأولى في التصفيات كل من:

أمنية رامي و ياسين وليد وجنى وليد ومريم سيد و عبد الباسط صابر و يحيى محمد صابر وكريم عبد الله وادم مصطفى و عمار ياسر عبد العزيز ونادين هاني ونوران هاني وأحمد رباح وأحمد محمد زين وجويريه محمود ويوسف محمود ومروان فارس عبد الجواد وعمر عبد العزيز ومرام مدحت و عمر محمد و محمد اشرف وادم علاء وسلمى هاني.

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