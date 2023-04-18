شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر صوراً من ثنائية الفريق فى سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك صوراً من مباراة الفريق أمس الاثنين، أمام سموحة فى الجولة الـ26 لبطولة الدورى المصرى، والتى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة



لقطات من مباراة الاهلي وسموحة

على صعيد متصل، قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة إن الأهلي سيطر على اللقاء، وإن المباراة جاءت هادئة، مؤكدًا أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا قبل غلق ملف الدوري من أجل الاستعداد لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف : "لم نكن في أفضل حالاتنا وذلك بسبب مباراة الرجاء المهمة في دوري الأبطال، لأن مثل هذه المباريات تأخذ من تركيز اللاعبين والجهاز الفني بعض الشيء".

واستكمل: "رغم عدم الرضاء التام عن الأداء إلا أن الأهلي حقق المطلوب وسيطر على المباراة وفاز بهدفين نظيفين".

وأشار إلى أن الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة سموحة سريعًا، وأن هناك برنامجًا استشفائيًّا للاعبين المشاركين في مباراة سموحة، من أجل تجهيز الجميع والإعداد لمباراة الرجاء التي ينتظر رؤية الجماهير خلاها بكثافة.

وفي ختام حديثه خلال المؤتمر الصحفي أبدى المدير الفني للأهلي سعادته بعد السماح للجماهير بحضور مباراة الرجاء بالكثافة المطلوبة ورؤيتهم مجددًا في استاد القاهرة، متمنيًا أن يقدم الفريق كل ما يسعدهم.