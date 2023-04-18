شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والجزيرة فى نهائى كأس السلة سيدات الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباراة نهائي مسابقة كأس كرة السلة سيدات والتى تجمع الأهلى مع الجزيرة على لقب البطولة، بينما يلتقى هليوبوليس مع سبورتنج على المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراة الأهلى والجزيرة تقام مباراة الأهلى والجزيرة على لقب الكأس فى الحادية عشر والنصف مساء اليوم، بينما تقام مباراة المركزين الثالث والرابع بين سبورتنج و هليوبوليس فى التاسعة مساء، وتقام المباريات بصالة القناة بالإسماعيلية.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على هليوبوليس بينما صعد الجزيرة بالفوز على سبورتنج فى مفاجأة كبرى.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة السماح بحضور 400 فرد لكل نادٍ، فى المباراة عن طريق شركة تذكرتى.

من ناحية أخرى صعد فريق رجال الاهلى إلى نهائي بطولة الكأس، بالفوز على الجزيرة، بينما صعد الزمالك بالفوز على الاتحاد السكندري.