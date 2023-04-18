شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استشكاف الرجاء المغربى قبل موقعة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى رحلة استكشاف فريق الرجاء المغربى بمشاهدة مبارياته المحلية والافريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته السبت المقبل بدوري الابطال الافريقى.

ويناقش كولر مع مساعديه برنامج التحضير لمباراته القادمة أمام الرجاء المغربي من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات الفريق المغربي للوقوف على طريقة لعبه وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ويرغب كولر فى دراسة الرجاء المغربي بشكل جيد، معتمدا على الفيديوهات التي تم تجهيزها من قبل ياسين الميكارى محلل الأداء، بخلاف المعلومات التي جمعها الجهاز المعاون عن فريق الرجاء من خلال متابعته في المباريات السابقة، وأهمها مباراته ضد غريمه الوداد المغربي في قمة الكرة المغربية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وأعلن الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربي.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السوداني محمود علي إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستجمع بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتي أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد، بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالي حاج ماليك سامبا.