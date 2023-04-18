شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة الدفاعية تؤرق جهاز الطلائع قبل مواجهة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش جهوداً مكثفة لتصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية قبل مواجهة فيوتشر بالدوري، ويري النحاس أن تلقى شباك فريقه 33 هدفاً في 22 مباراة أمر صعب للغاية ويتسبب في نزيف النقاط بالمباريات الأخيرة.

وعقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعاً خلال الساعات الماضية استقروا خلاله على تجديد الثقة في عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة رغم تراجع النتائج بعد الخسارة من البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري، ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

على صعيد مختلف ، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود كريم طارق لاعب الفريق في مباراة فيوتشر المقبلة بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة البنك الاهلى الأخيرة بالدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

في سياق أخر، يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة والربع مساء غداً الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

وخسر الطلائع من البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري، ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.