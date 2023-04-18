شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندا المغربى حكما لنهائى كأس مصر للكرة النسائية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، عن حكام مباراة نهائى كأس مصر للكرة النسائية بين توت عنخ أمون و مركز شباب الأميرية غدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء.

يضم الطاقم شاهندا المغربي حكما للساحة، ويعاونها كلا من يارا عاطف مساعد أول وسلمي محسن مساعد ثاني وأية خالد حكما رابعا، ومي طعيمة حكم احتياطي .

وقرر اتحاد الكرة السماح لـ50 فردا بحضور مباراة نه‍ائي كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022-2023 بين فريقى توت عنخ آمون ومركز شباب الأميرية بواقع 25 فردا لكل ناد.

على صعيد متصل، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة مؤخرا خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.