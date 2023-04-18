شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد رحلة الأهلى فى الدورى قبل مواجهة الرجاء المغربى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري المصري بنهاية مباراته مع سموحة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مصيرية أمام الرجاء المغربى، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وخاض فريق الكرة بالنادي الأهلي 21 مباراة بالدوري المصري حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلي الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويناقش كولر مع مساعديه برنامج التحضير لمباراته القادمة أمام الرجاء المغربي من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات الفريق المغربي للوقوف على طريقة لعبه وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ويرغب كولر فى دراسة الرجاء المغربي بشكل جيد، معتمدا على الفيديوهات التي تم تجهيزها من قبل ياسين الميكارى محلل الأداء، بخلاف المعلومات التي جمعها الجهاز المعاون عن فريق الرجاء من خلال متابعته في المباريات السابقة، وأهمها مباراته ضد غريمه الوداد المغربي في قمة الكرة المغربية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وأعلن الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربي.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السوداني محمود علي إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستجمع بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتي أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد، بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالي حاج ماليك سامبا.