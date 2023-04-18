ترتيب الدوري المصري .. الأهلي في الصدارة والزمالك "تايه"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر جدول ترتيب الدوري المصري، محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر، اليوم الثلاثاء، بعدما حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره سموحة بهدفين دون مقابل، فيما تعادل الزمالك مع المقاولون بهدفين لكل منهما، يأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

اقرأ أيضًا:

الأرقام ترصد تألق محمد هاني في مباراة الأهلي وسموحة

ترتيب الدوري المصري

وبهذه النتيجة تربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 53 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 7، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه فيوتشر برصيد 48 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر 6 مباريات.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي - المركز الأول - 53 نقطة.

2- فيوتشر- المركز الثاني - 48 نقطة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 43 نقطة.

4- الزمالك - المركز الرابع - 40 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس.

6- المقاولون العرب - المركز السادس.

7- المصري - المركز السابع - 35 نقطة.

8 – فاركو - المركز الثامن - 32 نقطة.

9- سموحة - المركز التاسع – 31 نقطة.

10- غزل المحلة - المركز العاشر - 30 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا - المركز الحادي عشر.

12- إنبي - المركز الثاني عشر – 29 نقطة.

13 - أسوان - المركز الثالث عشر -28 نقطة.

14- الإسماعيلي- المركز الرابع عشر - 23 نقطة.

15 - الداخلية - المركز الخامس عشر - 22 نقطة.

16 - البنك الأهلي - المركز السادس عشر - 20 نقطة.

17- طلائع الجيش - المركز السابع عشر - 17 نقطة.

18- حرس الحدود - المركز الثامن عشر - 16 نقطة.