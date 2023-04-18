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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز نظيره أمام الداخلية مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المقرر إقامتهاعلى ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 26 في الممتاز .

 

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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي.

 

موعد مباراة بيراميدز والداخلية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 11.15 مساء بتوقيت الإمارات .

 

القنوات الناقلة لمباراة  بيراميدز والداخلية

تذاع المباراة التي تجمع بين بيراميدز والداخلية مساء اليوم  أون تايم سبورت 1 بتعليق  مؤمن حسن .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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