ناقد رياضي: "خالد جلال المرشح الأبرز لتدريب منتخب الظل"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي محمد الصايغ، أن خالد جلال هو المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب الشباب (منتخب الظل) خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل الاستقرار عليه.

أضاف الصايغ في تصريحات عبر إذاعة (أون سبورت إف إم) أن اتحاد الكرة سيحسم مصير تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الظل في شهر مايو المقبل.

أشار إلى أن هناك منتخبات أخرى سيتم تشكيلها

خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها منتخبات 2005 و2007 و2008.

أوضح أن هناك أكثر من مدرب مرشح من أجل تولي القيادة الفنية لهذه المنتخبات ومن بينهم محمد شوقي ووائل رياض وسيد معوض وغيرهم.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا