رونالدو يتفوق على إيجالو في التهديف قبل مباراة الهلال ضد النصر

ياسر رشاد - القاهرة - قدم حساب الدوري السعودي عبر حسابه الرسمي إحصائية جديدة بين أفضل لاعبين في فريق الهلال والنصر قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 25 في دوري روشن السعودي للمحترفين .

اقرأ أيضًا..التشكيل المتوقع لمباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر اليوم

ونشر حساب الدوري السعودي إحصائية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة تخص بـ إيجالو ورونالدو لعام 2023 قائلا:" استطاع إيجالو التسجيل بـ 9 أهداف فيما سجل رونالدو 11 هدفًا حتي الآن ، سدد إيجالو 24 كرة فيما سدد رونالدو على المرمي 20 هدفًا، دقائق لكل هدف 92.7 لصالح إيجالو رونالدو 81.8 .

يترقب عشاق كرة القدم السعودية اليوم لمتابعة مباراة هامة تجمع بين الهلال و النصر مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الـ25 في الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري السعودي

تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

لمزيد من الأخبار الرياضية .. اضغط من هنا