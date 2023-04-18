الهلال السعودي يفقد محمد العويس 3 أسابيع

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد نادي الهلال السعودي، حارسه محمد العويس لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته خلال التدريبات الجماعية للفريق في الأيام الماضية.

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وأجرى محمد العويس فحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي الهلال السعودي وأظهرت إصابته في أربطة الكتف سيخضع هلى إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيل لمدة 3 أسابيع وذلك وفقا لبيان نشره النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر موقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر مساء اليوم الثلاثاء في ديربي

الرياض عند دفات التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويبحث الهلال عن إبقاء آماله في المنافسة على اللقب لاسيما ومتراجع على مستوى الترتيب في الموسم الحالي ويبتعد عن اللقب الذي حافظ عليه لثلاث سنوات.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بينما يأتي الهلال رابعا برصيد 46 نقطة.