حقيقة عودة نواف العابد لـ الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فريق نادي الشباب السعودي فسخ التعاقد بينه وبينه اللاعب نواف العابد جناح الفريق، قبل أيام من فتح باب الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، ليرتبط اسم اللاعب بالعوده من جديد لناديه السابق الهلال.

أقرأ ايضًا..

الهلال يهدد رقم الاتحاد التاريخي في دوري أبطال آسيا

كان الشباب قد تعاقد مع نواف العابد لمدة 3 مواسم قادمًا من صفوف فريق الهلال، ويرتبط اسم صاحب الـ33 عام بالعودة من جديد لأزرق الرياض مع بداية الموسم الجديد.

حقيقة انتقال نواف العابد للهلال في الصيف

أعلن الشباب فسخ عقد العابد بالتراضي بين الطرفين، وقبل 8 أشهر من نهاية عقده مع شيخ الاندية السعودية، ليربط الكثير اسم اللاعب بالعودة لفريقه السابق حيث قضى

11 موسم.

لا يفكر الهلال في الفترة الحالية بالتعاقد مع نواف العابد بسبب تخطى اللاعب الـ33 عام من عمره، وأيضًا بسبب استمرار اللاعب دخل الأزرق منذ 2009 وحتى عام 2020 ولم يسجل خلالها سوى 43 هدف في 118 مباراة.

يمتلك الهلال في مركز الجناح كل من لوسيانو فييتو وماريجا وسالم الدوسري وميشيل ديلجادو وأندري كاريلو، حيث الاعتماد الأكبر مؤخرًا ولن يكون من السهل الاستعانه بخدمات العابد.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا