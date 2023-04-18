جيرو يسجل هدف التقدم لميلان أمام نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - سجل أوليفيه جيرو هدف ميلان الأول أمام نابولي في المباراة المقامة على ملعب ملعب دييجو أرماندو مارادونا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميلان يهدر ركلة جزاء أمام نابولي

جاء هدف جيرو بعد تمريرة سهلة داخل منطقة الجزاء من رافائيل لياو في الدقيقة 42 ليضعها المهاجم الفرنسي بسهولة في مرمى نابولي.

وكان جيرو قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

تشكيل ميلان|| حراسة المرمى: ماينان. خط

الدفاع: كالابريا، كايير، توموري، ثيو. خط الوسط: تونالي، راضي، دياز، بن ناصر، لياو. خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

تشكيل نابولي|| حراسة المرمى: ميريت. خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، روي. خط الوسط: ندومبيلي، لوبوتكا، زيلينيسكي. خط الهجوم: خيفتشا كفاراستخيليا، أوسيمين، بوليتانو.

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