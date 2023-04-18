تألق ناشئو فراعنة الجولف فى البطولة الأفريقية بأوغندا

ياسر رشاد - القاهرة - تألق منتخب مصر لناشئى الجولف فى البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات تحت 18 عاما المقامة حاليا فى أوغندا بمشاركة 14 دولة.

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وتمكن منتخب فراعنة الجولف الواعد المكون من محمد أبو العلا وتيمور ربيع ومحمد ربيع وسليم الابيارى من احتلال المركز الثانى بعد انتهاء الجولة الثانية من المنافسات التى تختتم بعد غدا الخميس.

وتقدم منتخبنا بقيادة المدير الفنى الجنوب افريقى ريتشارد ماكليمور والمدرب فارس عبد العزيز مركزا للامام بعدما كان فى الترتيب الثالث بعد انتهاء الجولة الأولى خلف منتخب الاولاد جنوب افريقيا واصحاب الارض اوغندا.

ولكن فى الجولة الثانية قدم الثنائى محمد ابو العلا وتيمور ربيع اداءا جيدا للغاية وسدد كل منهما

74 ضربة ليتقدم فريقنا للترتيب الثانى وبفارق 5 ضربات عن صاحب الارض المنتخب الاوغندى الذى تراجع للترتيب الثالث.

ويسعى نجومنا الواعدين مواصلة الأداء القوى خلال الجولتين الثالثة والرابعة ومحاولة اللحاق بالمتصدر وحامل اللقب جنوب افريقيا او الحفاظ على الوصافة فى النسخة الحالية.

اما فريق الناشئات المكون من فرح ايهاب وميا حسين ونادية يسرى فهن بالمركز الخامس لمنافسات الناشئات ويحاولن خلال الجولتين الثالثة والرابعة القفز للمركز الثالث .



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