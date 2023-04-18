شباب أهلي دبي يتعادل مع النصر ويؤجل حسم الدوري الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق شباب أهلي دبي الإماراتي الفوز على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد آل مكتوم، ضمن مواجهات الجولة 23 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

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التعادل يحسم مباراة أهلي دبي والنصر

افتتح التسجيل في المباراة اللاعب يحيي الغساني في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول لصالح فريق شباب الأهلي، وعادل اللاعب أبدولايا توري النتيجة للنصر في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني من المباراة سجل فيديريكو كاتابيا الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 65، وتمكن اللاعب عادل تاعرابت من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وحصل النجم تاعرابت على بطاقة حمراء في الدقيقة 91 من عمر اللقاء، ليغيب عن لقاء دبا الفجيره المقبل.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد شباب أهلي دبي إلى 50 نقطة في المركز الاول بدوري أدنوك للمحترفين، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن الوحدة الثاني، وقبل 3 جولات من ختام بطولة الدوري.

على الجانب الأخر يرتفع رصيد النصر إلى 24 نقطة في المركز التاسع من الترتيب جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة 11 لقاء.

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