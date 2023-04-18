موعد مباراة الأهلى والرجاء في إياب ربع نهائي أفريقيا بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم لنادي الرجاء المغربي نظيره النادي الأهلي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية في تمام التاسعة من مساء يوم 29 ابريل الجاري لحساب منافسات دور الإياب من بطولة دوري ابطال أفريقيا.

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ومن المقرر إذاعة المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الافريقيه على صعيد الأندية والمنتخبات.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي لقاء الذهاب المرتقب والمقرر اقامته السبت المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري لحساب منافسات دور الذهاب.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء الطرف الاخر المتأهل من مواجهه الترجي الرياضي التونسي وشبيبه القبائل

الجزائري لحساب الدور نصف النهائي.

نقل المباراة..

كانت ادارة ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قد نفت كل ما تردد خلال الاوقات السابقة بنقل المباراة إلى مدينة الرباط المغربية بسبب تواجد اصلاحات الفتره الحالية في الملعب مشيرة إلى أن الاصلاحات تقتصر فقط على إحدى المدرجات بالاستاد وسيتم العمل على حلها قبل قبل انطلاق المواجهة بالدار البيضاء 29 من الشهر الجاري.

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