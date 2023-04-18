شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهاجم أسوان بـ كابو وأوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة تامر مصطفى عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة أسوان المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع : محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

خط الوسط : علي فوزي - مروان داود - أحمد يوسف - مصطفى شكشك - أحمد نادر

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أوفا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد العزيز البلعوطي و عبد الرحمن عماد و أحمد العجوز ومصطفى دويدار وسيف الخشاب ومحمد حمدي ومودي ناصر وإيريك تراوري وكريم الطيب.

ويحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 31 هدفا..