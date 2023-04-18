شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخصم 15% من عقود لاعبى السلة ويوقف مستحقاتهم لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، خصم 15% من إجمالى عقود لاعبى الفريق الأول لكرة السلة، وإيقاف كافة المستحقات حتى نهاية الموسم.

جاءت قرارات مجلس إدارة النادى عقب خروج الفريق من المنافسة على لقب بطولة كأس مصر أمس، والأداء غير الجيد خلال سير وأحداث المباراة.

ونشر الاتحاد السكندرى بيانا رسميا عبر صفحاته الرسمية أكد فيه: "مجلس إدارة النادى أنه يُقدر حالة الغضب التى انتابت جماهيره المخلصة عقب هذه المباراة، ويُهيب مجلس إدارة النادى بجماهيرنا العظيمة دعم ومساندة الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل عودة الفريق لسابق عهده ومصالحة جماهيره بتحقيق بطولة دوري السوبر هذا الموسم، فسوف يخوض زعيم الثغر المباراة النهائية لدورى السوبر يوم 10 مايو القادم".

وأضاف البيان: "يؤكد مجلس إدارة النادى مُجدداً بأنه لا تهاون مطلقاً خلال المرحلة المقبلة مع أى تقصير أو تهاون و سيتم تقييم شامل لمنظومة كرة السلة داخل زعيم الثغر في نهاية الموسم بما يحفظ مكانتها وتاريخها العريق بوصفها قلعة كرة السلة المصرية".

وفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 77-66، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين علي صاله القناة بالإسماعيلية، في الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل الفريق للدور النهائي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي مساء غد الأربعاء في الدور النهائي لبطولة كأس مصر علي صاله نادي القناة بالإسماعيلية.