شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. أوفا يتقدم لإنبى بهدف فى مرمى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي وأسوان بتقدم الفريق البترولى بهدف نظيف أحرزه أحمد أمين أوفا فى الدقيقة 9 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 26 بالدوري.

سيطر فريق إنبى على أحداث المباراة من بدايتها وكان الأخطر، حيث وضح تركيز لاعبيه على إحراز هدف مبكر وهو ما تحقق عن طريق أحمد أمين أوفا فى الدقيقة 9.

عقب الهدف نشط فريق إنبي أكثر لإضافة المزيد من الأهداف قابلها دفاع منطقة من أسوان الذي اعتمد على المرتدات، ولكن دون جدوى لينتهى الشوط بتقدم إنبى بهدف نظيف.

ويحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 31 هدفا.