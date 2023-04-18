شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة بيراميدز والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والداخلية بالتعادل السلبي في اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل الطرفين وإن كانت أكثر استحواذاً من بيراميدز لكن دون ترجمة حقيقة لأهداف.

وبدأ بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا- رمضان صبحي - إبراهيم عادل - دودو الجباس.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 43 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، نجح لاعبو بيراميدز فى تسجيل 33 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة من 24 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، سجل لاعبو الداخلية 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.