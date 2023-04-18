بسبب كهربا.. سموحة يطالب اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب نادي سموحة بالحصول على نقاط مباراته أمام النادي الأهلي، والتي أقيمت مساء الإثنين على ستاد برج العرب، بسبب مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة، في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، وغرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

ونشر "القاهرة 24" خطاب سموحة بالحصول على نقاط مباراته أمام النادي الأهلي، وجاء كالآتي:

"السيد الأستاذ / وليد العطار

المدير التنفيذي الاتحاد المصري لكرة القدم

تحية طيبة وبعد....

التقدم لسيادتكم بهذه الشكوى لاشتراك اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بكهربا لاعب النادي الأهلي بالمباراة رقم ۲۳۰ بين نادي سموحة والنادي الأهلى يوم الاثنين ٢٠٢٣/٤/١٧ على ملعب استاد الجيش المصري الساعة ٩.١٥ مساء.. وهذا مخالف لقرار لجنة الانضباط الذي أعلن ايقاف اللاعب محمود عبد المنعم الشهير ب كهربا ( ١٢ مباراة. يرجى حفظ حق نادي سموحة بنقاط هذه المباراة.. وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام."