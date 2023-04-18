شكرا لقرائتكم خبر عائلة غليزرز تتمسك بملكية يونايتد وترفض العرض القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية، أن عائلة غليزرز، المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقتنعة بقدرتها على رفع استثماراتها الخارجية، التي تساعدها على الحفاظ على ملكية النادي، على الرغم من إعلانها طرحه للبيع شهر نوفمبر الماضي.

وأكد موقع «ESPN» أن العائلة الأمريكية تعمل على رفع استثماراتها خارج النادي من أجل الحصول على موارد مالية جديدة، تقودها إلى تحسين النادي وتطوير مرافقه، لاسيما تجديد ملعب «أولد ترافورد»، بالإضافة إلى مزيد من الاستثمارات الرياضية الأخرى لرفع قيمة النادي.

ورغم أن العائلة وصلتها عروض مهمة لشراء النادي كليا، على غرار العرض القطري من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، لكنها رفضت عملية البيع بسبب عدم وصول العرض المقدم لقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني التي تطلبها مقابل التخلي عن النادي، وهو الحال نفسه بالنسبة إلى العروض الأخرى المقدمة.

من جهة أخرى، تواصل جماهير مانشستر يونايتد مطالبها برحيل عائلة غليزرز، وترفض بقاءها لأعوام إضافية، معتبرة إياها السبب الرئيس في تراجع النادي خلال الأعوام الماضية، وابتعاده عن دائرة المنافسة محليا وأوروبيا.

ومن المتوقع أن تستقبل العائلة الأمريكية طلبات شراء ثالثة يوم 28 أبريل الجاري، بعدما أجلت العملية مرتين، حيث سيكون آخر موعد لدراسة مستقبل بيع النادي، فيما تشير التوقعات إلى بقاء العائلة في ظل صعوبة حصولها على عرض يفوق أو يعادل 6 مليارات جنيه إسترليني.

يذكر أن عائلة غليزرز كانت قد استحوذت على نادي «الشياطين الحمر» في عام 2005 مقابل صفقة بلغت قيمتها 800 مليون جنيه إسترليني، فيما تسعى حاليا للحصول على قيمة ضخمة مقابل الرحيل.