3 بدائل محتملة لخلافة لوكاكو في إنتر ميلان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي 3 بدائل محتملة لخلافة البلجكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق المرشح للعودة إلى ناديه الأصلي تشيلسي الإنجليزي، في يونيو المقبل، وذلك وفق ما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية.

وقال موقع «فووت ميركاتو» الفرنسي أمس نقلا عن مصادر إعلامية إيطالية، «إن إنتر جهز 3 لاعبين كبدائل لخلافة لوكاكو، وهم البرازيلي فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي والفرنسي ماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، فضلا عن الوافد الجديد على المنتخب الإيطالي ماتيو ريتيغي نجم نادي تيغري الأرجنتيني».

ويعتزم إنتر ميلان التعاقد مع أحد هؤلاء اللاعبين، اعتبارا من فترة التعاقدات المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفه بمهاجم آخر إلى جانب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبوسني إدين دزيكو، استعدادا للموسم الجديد 2023-24. وسيكون تورام وفيرمينو متاحين أمام النادي الإيطالي، كونهما في نهاية عقديهما مع نادييهما بوروسيا مونشنغلادباخ وليفربول على التوالي، فيما يجب على مسؤولي الإنتر الدخول في معركة كبيرة للظفر بخدمات ريتيغي المطلوب في عدة فرق إيطالية على غرار نابولي ويوفنتوس وميلان.

وخاض لوكاكو 95 مواجهة مع إنتر ميلان على فترات مختلفة، أحرز عبرها 64 هدفا؛ لكنه عانى من سلسلة إصابات كبيرة هذا الموسم ليكتفي بخوض 24 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 7 أهداف.