شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تجتمع بمندوب الدولى للكرة الطائرة جلوس لتنظيم بطولة العالم نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة البارالمبية المصرية اجتماعا تنسيقيا مع ستيورات دوجلاس مندوب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبي، بحضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة، ومنصور المحمدي وعصام شحاتة من الاتحاد المصرى البارالمبي للكرة الطائرة.

جاء الاجتماع للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس فى إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اللجنة والاتحاد لتنظيم البطولة، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك فى إطار دعم ورعاية اللجنة للرياضات البارالمبية، والعمل على نجاح البطولة والظهور بالمظهر المشرف.

وأكد عماد رمضان أن اللجنة البارالمبية ستدعم الاتحاد المصرى بكل قوة وكافة التسهيلات الخدمية واللوجستية، كما تم مناقشة كافة الترتيبات من الجانب المصرى مع مندوب الاتحاد الدولى.