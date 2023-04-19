شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح "أوسوريو" حرية حسم ملف تجديد عقود ثلاثى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو نادى الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو حرية حسم ملف تجديد عقود ثلاثى الفريق يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى، خصوصاً أن عقودهم تنتهى بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادى دون الرجوع للنادى الأبيض.

ويضع أوسوريو ثلاثى الفريق الأبيض تحت المنظار قبل منح الإدارة الضوء الأخضر لتجديد عقودهم،خصوصاً أن الكولومبي ما زال في فترة التعارف على اللاعبين،ولم يضع يده على الخطوط العريضة لنقاط قوة وضعف الفريق.

ويرغب ثلاثى فريق الزمالك في تجديد تعاقدهم والبقاء داخل النادى الأبيض، ولكنهم ينتظرون قرار المسئولين لفتح هذا الملف معهم خصوصاً أنهم يريدون حسم مصيرهم ومعرفة وجهتهم المقبلة.

ويستغل أوسوريو، عدم انشغال الفريق بمباراة في مسابقة الدوري في الوقت الحالي، بسبب تأجيل مواجهة الإسماعيلي، في الجولة 27 من عمر المسابقة، وستكون المواجهة المقبلة أمام سيراميكا في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجارى.

ويحرص الكولومبي أوسوريو على استغلال الأسبوع الذى سيسبق مواجهة سيراميكا من أجل تحفيظ اللاعبين طريقة لعبه، وتطبيق فكره، خاصة أنه تولى مهمة القيادة في وقت "ضيق" قبل مواجهة المقاولون العرب، التى انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 2 / 2 ولم يتمكن المدرب من تطبيق طريقة لعبه أو وضع لمساته الفنية، رغم أنه تولى قيادة المباراة بالتعاون مع مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى.

كارلوس أوسوريو أكد أنه سيستغل الفترة ما بين مواجهة المقاولون وسيراميكا لتصحيح بعض الأخطاء، ونقاط الضعف التي لمسها في الفترة القصيرة التي تولى بها المسئولية، والعمل بكل جهد على تصحيحها وتطوير بعض الجوانب الفنية والبدنية لدى اللاعبين، حتى يتمكن من الوصول بهم لأعلى مستوى، خاصة أن أوسوريو حريص على الإشراف بنفسه على الجانب البدنى لدى اللاعبين، وفضّل عدم الاستعانة بمدرب لياقة بدنية في الجهاز المعاون.