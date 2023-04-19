شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم 18 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها قيام الكولومبي اوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك بتجديد الثقة في لاعبي الفريق الشباب عقب التعادل أمس أمام المقاولون العرب في الجولة الـ 26 من الدوري.

أوسوريو يجدد الثقة فى شباب الزمالك بعد أخطاء مباراة المقاولون

جدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الثقة فى شباب الزمالك بعد الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة المقاولون بالأمس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أوسوريو يستغل تأجيل مواجهة الإسماعيلى لتصحيح الأخطاء فى الزمالك

يستغل الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بنادى الزمالك عدم انشغال الفريق بمباراة في مسابقة الدوري في الوقت الحالي، بسبب تأجيل مواجهة الإسماعيلي، في الجولة 27 من عمر المسابقة، وستكون المواجهة المقبلة أمام سيراميكا في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجارى.

أوسوريو وعبد المنصف يعدان عواد بتطبيق سياسة التدوير فى حراسة المرمى

وعد الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس، الحارس محمد عواد بالحصول على فرصة حقيقية للمشاركة والرجوع مرة أخرى.

وأكد الثنائي أوسوريو وعبد المنصف للحارس، أنه سيحصل على فرصة، وسيتم تطبيق نظام التدوير مع محمد صبحي، مؤكدين أنه لا يوجد لاعب في الفريق ضمن مكانه بالتشكيل الأساسي، ولكن المشاركة تكون للاعب الأفضل والأعلى تركيزا، والذي يظهر بشكل جيد في التمرين.

الزمالك يهزم الاتحاد 66/77 ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر للسلة

نجح فريق نادى الزمالك فى حجز البطاقة التأهل الثانية لنهائى كأس مصر لكرة السلة "رجال" بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندرى مساء يوم الاثنين فى دور نصف النهائى بنتيجة 77-66.

وتمكن الأهلى من حجز أول بطاقات الدور النهائى من المسابقة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 88 – 52 فى اللقاء الذى اقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

فوز الأهلى والزمالك فى رابع جولات حسم لقب مرتبط اليد

تقام مساء الإثنين ،مواجهات قوية فى إطار رابع جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

شهدت هذه الجولة قبل الأخيرة فوز كلا من ، الزمالك على طلائع الجيش 34/33 و والأهلى على سبورتنج 25/23 ،فيما تعادل سموحة مع الأوليمبى بنتيجة 31/31 .

أوسوريو يرصد أخطاء لاعبى الزمالك فى مباراة المقاولون قبل العودة للتدريبات