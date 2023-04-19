شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق وكريم فؤاد يخوضان مرحلة جديدة من التأهيل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبي الفريق يخوضان مرحلة جديدة من برنامج التأهيل بالنادي، بعد عودتهما من قطر خلال الساعات الماضية.

وأوضح أنه اطلع على التقارير الخاصة بالفترة التي قضاها اللاعبان في قطر للتأهيل، عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها كل منهما في وقت سابق.

وواصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد تغلب على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.