جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 18/ 4/ 2023 مباراتين فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى، حيث استضاف إنبى نظيره أسواه، وإلتقى بيراميدز مع الداخلية، ومازال الأهلى متربعًا على عرش جدول الترتيب الذى جاء كالتالى بعد مواجهات اليوم..



جدول ترتيب الدورى

بيراميدز يفوز على الداخلية 2 / 0 بالجولة الـ26 للدوري

حقق فريق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ15 لجدول الدوري.

أحرز لبيراميدز أحمد سيد عبد النبي مدافع الداخلية هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90، وعلى جبر الهدف الثاني في الدقيقة 90 +4.

إنبى يتخطى أسوان بهدفى أوفا ووكالوشا فى الدورى