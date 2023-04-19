شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: طريقة فريق الداخلية "صعبة" وبيراميدز هدفه الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب الداخلية بهدفين دون مقابل، مشددا على أن الانتصار مهم للغاية وثلاث نقاط تمنح الفريق دفعة مهمة وقوية قبل خوض مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شدد على أن الجهاز الفني كان يدرك جيدا صعوبة مباراة الداخلية في ظل طريقة لعب المنافس التي تعتمد على غلق الدفاعات واللعب على الهجمات المرتدة، وأضاع الفريق الكثير من الفرص التي كان بتسجيلها من الممكن الخروج بنتيجة كبيرة.

أكد المدرب على أن الفريق بداية من الغد سيغلق ملف المواجهات المحلية ويركز على مباراتي مارومو جالانتس في ربع نهائي كأس الكونفدرالية لأن النادي هدفه واضح وهو تحقيق الانتصار وحصد اللقب الغالي.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ15 لجدول الدوري.

أحرز لبيراميدز أحمد سيد عبد النبي مدافع الداخلية هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90، وعلى جبر الهدف الثاني في الدقيقة 90 +4.