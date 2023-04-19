دوري أبطال أوروبا: - ريال مدريد يكرر الفوز على تشلسي ويبلغ المربع الذهبي

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ ريال مدريد الإسباني، الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن كرر انتصاره على تشلسي الإنكليزي على ملعب "ستامفورد بريدج"، الثلاثاء، بهدفين دون رد، في إياب ربع نهائي ليتفوق ذهابا وإيابا 4-0 بجدارة.

وفاز الفريق الملكي في لقاء الذهاب على ملعبه "سانتياغو برنابيو" الأسبوع الماضي بنتيجة (2-0)، حيث سجل ثنائية الملكي، كريم بنزيمة وماركو أسينسيو.

دخل "البلوز" اللقاء وهم متأثرين جدا بهزيمة لقاء الذهاب، الأمر الذي كان واضحا على أداءهم في ظل ضياع التركيز للعديد من لاعبيه الذين توفرت لهم فرص سهلة للتسجيل، كأنطونيو كانتي، ومارك كوكوريلا، لكنهما لم ينجحا في ترجمتها إلى أهداف.

وفي الحصة الثانية، واصل أصحاب الأرض ضغطهم، على أمل العودة من بعيد، لكن الملكي وكعادته، استغل هجمة مرتدة، بدأها وأنهاها البرازيلي رودريغو، في شباك كيبا، عند الدقيقة الـ58، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه بعد دقائق قليلة، ليواصل الملكي مشوار الدفاع عن لقبه المحبب.

وفي نصف النهائي، سيلتقي ريال مدريد مع الفائز من لقاء مانشسر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني، الذان يتقابلان إيابا، الأربعاء، حيث يبدو الأول الأقرب لخطف بطاقة العبور، بعد انتصاره في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد.

(وكالات)