شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة إجازة أول وثانى أيام الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة أول وثانى أيام الفطر المبارك، على أن يعود الفريق للتدريبات مرة أخرى يوم الأحد المقبل، استعدادا لمباريات الدورى المقبلة.

وأكد أحمد سامى للاعبين أن فترة الراحة قد تمتد يوما حال أن جاء يوم العيد وافق يوم السبت وليس الجمعة، ليعود الفريق الاثنين وليس الأحد، أما إذا جاء العيد يوم الخميس كما هو متوقع فإن العودة ستكون الأحد.

ويواجه فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، فريق الأوليمبى مساء الأربعاء، فى مباراة ودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والشباب الذين لم يشاركوا فى مباريات الأهلى التى أقيمت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسقط سموحة أمام الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدفى الفريق الأحمر.

ومن جانبه، أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، أن الفريق يعانى من الكثير من النواقص فى مراكز الملعب وهو ما ظهر أمام الأهلى، فى المباراة التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين فى الدورى.

وقال أحمد سامى فى تصريحات تليفزيونية: "سموحة يعانى من نقص فى بعض الصفوف ونحاول العبور بالسفينة إلى بر الأمان واحتلال مركز متقدم، والفريق لا يملك ظهيرين وأحاول الدفع بأكثر من لاعب فى هذا المركز، يعنى أحمد جمال أصلا ديفندر وأضعه مرة أيمن ومرة أيسر وكذلك محمد نادى".

وأضاف مدرب سموحة: "كنت أتمنى أن نستغل أشباه الفرص للعودة فى المباراة ولكن لم نستغل أى فرصة أتيحت لنا فى المباراة، ولكن هناك فرق كبير بين القدرات بين الأهلى وسموحة، لأن سموحة ليس كما كان".

وتابع: "سيتم عمل تقييم فى نهاية الموسم وسنعقد جلسة مع فرج عامر لبحث الأمور وسيتم تغيير الوضع كاملا من الموسم المقبل".