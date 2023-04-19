شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى فى أولى مباريات بلاى أوف دورى الطائرة للسيدات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 ، ضمن منافسات أول مباريات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد بطل الدوري، على صالة 6 أكتوبر الدولية للألعاب الرياضية.

ويلتقي كل فريقين في مباراتين حيث أقيمت المباراة الأولى الثلاثاء ، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الأربعاء الموافق 19 إبريل.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 20 إبريل الجاري.

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.