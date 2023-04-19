دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد بكرر فوزه على تشيلسي ويتأهل إلى نصف النهائي.. ونابولي يودع البطولة بتعادل مخيب مع ميلان

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح ريال مدريد الإسباني في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، بعدما كرر فوزه على فريق تشيلسي الإنجليزي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم قبل اسبوع على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" قد انتهى بفوز الأبيض الملكي بهدفين نظيفين.

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 58، بعد هجمة مرتدة وتمريرة عرضية من رودريجو إلى فينيسيوس، الذي أعادها له مرة أخرى، ليسجلها رودريجو بنجاح.

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وعاد رودريجو وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه بعد تمريرة من فيدريكو فالفيردي بالدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد، ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 4-0، وينتظر المتأهل من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

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نابولي يودع دوري الأبطال

وفي مباراة اخرى أقيمت في نفس التوقيت، ودع فريق نابولي بطولة دوري أبطال أوروبا، من دور ربع نهائي المنافسة، بعد تعادله مع فريق ميلان مساء اليوم.

وتلاقى الفريقان في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، حيث تعادلا بهدف لمثله.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على ملعب "سان سيرو" قد انتهت بفوز ميلان بهدف نظيف.

تقدم ميلان في الدقيقة 43، عن طريق أوليفيه جيرو بعد مجهود سحري من رفاييل لياو.

وتمكن نابولي من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 93، عن طريق فيكتور أوسيمين، ولكن لم يكن كافيًا بالنسبة لأصحاب الأرض.

وخرج نابولي بذلك من منافسات دوري أبطال أوروبا، خاصة أن ميلان فاز في مباراة الذهاب كذلك بهدف دون رد.

ومن المقرر ان يواجه ميلان في الدور نصف النهائي من دوري أبطال اوروبا الفائز من مواجهة انتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، علما بان مباراة الذهاب التي أقيمت في البرتغالي انتهت لصالح الانتر بهدفين نظيفين.

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