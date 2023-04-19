بعد شكوى سموحة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول صحة مشاركة كهربا مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن صحة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة سموحة، التي أقيمت مساء الإثنين، والتي انتهت لصالح الفريق الاحمر بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان كهربا قد شارك مع الأهلي أمام سموحة وسجل هدف فريقه الثاني خلال اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأرسل مسئولو نادي سموحة شكوى لاتحاد الكرة يطالبون فيها باحتساب نقاط مباراتهم أمام الأهلي بداعي عدم قانونية مشاركة كهربا خلال اللقاء.

ونقل موقع "بطولات" عن مصدر بلجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم قوله إن اللجنة "تتخذ قراراتها ثم تُسلم اتحاد الكرة العقوبات، واتحاد الكرة له الحرية في توقيت إخطار الأندية بالعقوبات".

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة "لم يُخطر الأهلي بعقوبة كهربا إلا اليوم، إذن مشاركته سليمة وقانونية أمام سموحة".

وفي السياق، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل اتحاد الكرة قوله إنه سيجرى حفظ شكوى سموحة، لاسيما أن النادي الأهلي لم يبلغ رسميًا بإيقاف كهربا، سوى يوم الثلاثاء، لهذا مشاركة كهربا أمام سموحة صحيحة، أمر محسوم من قبل اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وأضاف المصدر أن "اليوم الثلاثاء يعد اليوم الأول بشأن عقوبة كهربا، لكن تسريبها من يوم الأحد الماضي لا يعتد به بالنسبة لمسؤولي الجبلاية".

نص إيقاف كهربا

ـ معاقبة اللاعب محمود عبد المنعم عبد الحميد، الشهير بكهربا، بالإيقاف عن اللعب في أي مباراة أو مسابقة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، أو رابطة الأندية المحترفة، أو يشرف عليها أو تقع تحت نطاقه لمدة اثنتي عشرة مباراة، اعتبارًا من تاريخ هذا القرار، ومنعه من التواجد في المنطقة المحيطة بالملعب لذات المدة.

ـ تغريمه مبلغ مليون جنيه مصري، تسدد خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

ـ تحذيره كتابة بخطاب رسمي من مخالفة القواعد الانضباطية للسلوك الرياضي.

ـ تحذير النادي الأهلي بخطاب رسمي من تكرار استخدام جماهيره عبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الانضباطية الرياضية.

ـ تغريم النادي مبلغ 200 ألف جنيه مصري، يسدد خلال شهر من تاريخ صدور القرار.