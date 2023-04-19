شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويحسم لقب مرتبط اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق شباب كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب الدورى المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على الزمالك بنتيجة 31/28 فى إطار ختام جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد.

فاز مؤخرا فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 32/22، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية، ليتوج بالقب.

ونجح فريق الأهلى بعد فوزه باللقاء فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات.