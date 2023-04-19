الارشيف / اخبار الرياضه

الأهلى يهزم الزمالك ويحسم لقب مرتبط اليد.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويحسم لقب مرتبط اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق شباب كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب الدورى المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على الزمالك بنتيجة 31/28  فى إطار ختام  جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد.

 

فاز مؤخرا فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج  بنتيجة 32/22، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية، ليتوج بالقب.

 

ونجح فريق الأهلى بعد فوزه باللقاء فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات.

 

الأهلى يهزم الزمالك و يحسم لقب مرتبط اليد (3)
الأهلى يهزم الزمالك و يحسم لقب مرتبط اليد

الأهلى يهزم الزمالك و يحسم لقب مرتبط اليد (1)
الأهلى يهزم الزمالك و يحسم لقب مرتبط اليد

الأهلى يهزم الزمالك و يحسم لقب مرتبط اليد (2)
الأهلى يهزم الزمالك و يحسم لقب مرتبط اليد

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا